“墙角数枝梅，凌寒独自开”。眼下，寒意正浓，但西山公园的腊梅花开得正盛。道路旁的腊梅迎风招展，花开正艳，香气扑鼻，引得游人流连忘..[详情]
2018年12月31日，付先生专程赶到绵阳四〇四医院，将一封感谢信送到院领导手中。他代表全家向医院和一名叫陈汇的医生，表示最衷心的谢意。..[详情]
前不久在北京举行的“抖音全国校园音乐梦想赛高校歌手大赛”总决赛中，西南科技大学文学与艺术学院音乐系音乐表演专业学生卢锦丽以一曲原..[详情]
1月5日，四川文化艺术学院梓潼校区迎来一项体育盛事，来自全国19个省（直辖市）的200余名裁判员、教练员齐聚于此，参加第三届全国乒乓球..[详情]
根据中国铁路总公司统一部署，从1月5日起，全国铁路实施新列车运行图。4日，记者从绵阳火车站获悉，列车运行图调整后，绵阳站将增开7.5对..[详情]
悠悠万事，民生为重，回望过去一年，“民生项目”是盐亭经济社会发展中极为耀眼的亮点，一份份暖心的民生“成绩单”温暖民心。 [详情]
为推动盐亭深入实施素质教育，培养学生创新精神和实践能力，促进学生全面健康发展，集中展示全县中小学素质教育的丰硕成果，近日，由盐亭..[详情]
近年来，平武县牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，立足国家重点生态功能区的特殊县情，始终坚持“脱贫攻坚生态先行”这一主线，全..[详情]
作为创新创业引擎，近年来，科创区积极整合创新资源、聚集创新要素、提升创新能力，纵深推进创新创业。前不久，在新出台的《加强对外开放..[详情]
2018年，安州区委区政府把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，加大对民生的投入力度，切实抓好19件民生实事，着力在幼有所育、学有..[详情]
记者从中国医学科学院北京协和医学院了解到，2019年1月2日3时35分，研制疫苗消灭我国小儿麻痹症的著名医学科学家、病毒学专家，中国医学..[详情]
从1400余字变为7000多字，从24条变为九章60条，1988年出台的《河北省老年人保护条例》经修订，新的《河北省老年人权益保障条例》于2018年..[详情]
今天（6日）处于冷空气间歇期，华北中南部、黄淮等地仍有有中至重度霾天气。下周初，霾天气将逐渐减弱消散。降水方面，今天南方降雨减弱..[详情]
德国媒体4日报道，数以百计德国政界人士的个人信息在社交网络上“曝光”，包括银行卡信息和手机号，总理安格拉·默克尔不幸“中招”。 [详情]
美国总统唐纳德·特朗普4日否认正在考虑让前民主党籍联邦参议员吉姆·韦布出任国防部长，斥责美国媒体报道是“假新闻”。[详情]
2019年1月2日，绵阳市七一剑南路小学4年级4班进行了 “信义剑小、义达天下”班级活动展示。[详情]
朝阳慈济学校于12月29日下午在操场举行了“庆元旦、迎新春”首届阳光校园合唱比赛。[详情]
为深入贯彻落实绵游教体发[2018]72号文件精神，2018年12月27日下午，游仙区教体局第二测评小组一行人来到绵阳市七一剑南路小学进行了本期..[详情]
2018年12月26日下午，江油市太白小学隆重举行了江油市重点课题“农村小学校园足球有效训练的探究”结题暨成果鉴定会[详情]
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冬季正是用电高峰期。近日，“电管家”欧阳锐又一次前往企业进行巡查，记者在经开区美丰化工公司看到，他在该公司变电站仔细查看公司110..[详情]
近日，记者在梓潼县仙鹅乡看到，“电管家”何光碧正在乡间进行冬季用电检查。在肖作武老人家里，何光碧逐一对线路、用电设施进行安全排查..[详情]
日前，记者在盐亭县玉龙镇钟沟村3社绿源蛋鸡养殖场看到，“电管家”宋彬又来到这里，为企业进行安全用电检查。[详情]
日前，记者在江油市八一镇中心村采访时看到，国网江油市供电公司青莲供电所“电管家”蒋开禄正在进行跨鱼塘架空线路绝缘化改造工作，降低..[详情]
他是抢修服务尖兵，无论在寒冷深夜的居民小区，还是急难险重任务现场，都能看到他的身影；他是党员服务队队员，无论是结对帮扶的贫困户，..[详情]